Çok tartışılacak fotoğraf: Barzani ve İngiliz yetkili harita başında!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer 12 Nisan'da Kuzey Irak’ta Mesud Barzani ile “özel” bir görüşme yaptı.

Milli Gazete'nin haberine göre Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu ve DEAŞ'ın konuşulduğu açıklanan toplantıda, masada harita üzerinde yapılan çalışma fotoğraflandı. IBKY Başkanı Mesut Barzani ile görüşen üst düzey İngiliz diplomatların masa başında harita üzerinde çalışırken pozları ortaya çıktı.

Başkent Erbil’de gerçekleştirilen toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Martin Ellwood başkanlığında, Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve bakanlığın bazı danışmanları katıldı. Toplantıda İngiltere Parlamentosu Güvenlik Komisyonu’nun DEAŞ'la mücadele kapsamında etkili bir güç olarak Peşmerge Güçleri’nin desteklenmesini öngören kararlarına vurgu yapıldı. Ayrıca iki taraf da DEAŞ sonrası dönemde Musul ile ilgili isteklerini ortaya koydu.

GÖRÜŞMEYİ BÖYLE VERDİ

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen haber sitesi Rudaw ise 12 Nisan gecesi gerçekleşen görüşmeyi şöyle duyurdu: Başkan Mesud Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey heyetini kabul etti. Başkent Erbil'de gerçekleştirilen toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Martin Ellwood başkanlığındaki heyette Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve bakanlığın bazı danışmaları da yer aldı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, toplantıda İngiltere Parlamentosu Güvenlik Komisyonu'nun terörle mücadele kapsamında etkili bir güç olarak Peşmerge Güçleri'nin desteklenmesini öngören kararlarına vurgu yapıldı. Açıklamada, iki tarafın DEAŞ sonrası dönemde Musul ile ilgili endişelerini paylaştığı, yerli halk ve etnik grupların isteklerinin yönetime yansıması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Toplantıda ayrıca yeni dönemde Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Bağdat'ın yanı sıra uluslararası toplum ile Ninova halkı arasında işbirliğinin sağlanması gerektiği kaydedildi. Konuk heyet, Peşmerge Güçleri'nin kahramanlığı, verdiği kurbanları ve Irak Ordusu ile işbirliğini takdirle karşıladı.