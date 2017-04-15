Çok tartışılacak fotoğraf: Barzani ve İngiliz yetkili harita başında!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile harita başında görüntülendi.

Çok tartışılacak fotoğraf: Barzani ve İngiliz yetkili harita başında!
Eklenme: 15 Nisan 2017, 11:13

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer 12 Nisan'da Kuzey Irak’ta Mesud Barzani ile  “özel” bir görüşme yaptı.

Milli Gazete'nin haberine göre Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu ve DEAŞ'ın konuşulduğu açıklanan toplantıda, masada harita üzerinde yapılan çalışma fotoğraflandı. IBKY Başkanı Mesut Barzani ile görüşen üst düzey İngiliz diplomatların masa başında harita üzerinde çalışırken pozları ortaya çıktı.

Başkent Erbil’de gerçekleştirilen toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Martin Ellwood başkanlığında, Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve bakanlığın bazı danışmanları katıldı. Toplantıda İngiltere Parlamentosu Güvenlik Komisyonu’nun DEAŞ'la mücadele kapsamında etkili bir güç olarak Peşmerge Güçleri’nin desteklenmesini öngören kararlarına vurgu yapıldı. Ayrıca iki taraf da DEAŞ sonrası dönemde Musul ile ilgili isteklerini ortaya koydu.

GÖRÜŞMEYİ BÖYLE VERDİ

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen haber sitesi Rudaw ise 12 Nisan gecesi gerçekleşen görüşmeyi şöyle duyurdu: Başkan Mesud Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey heyetini kabul etti. Başkent Erbil'de gerçekleştirilen toplantıya İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Martin Ellwood başkanlığındaki heyette Bağdat Büyükelçisi Frank Baker ve bakanlığın bazı danışmaları da yer aldı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, toplantıda İngiltere Parlamentosu Güvenlik Komisyonu'nun terörle mücadele kapsamında etkili bir güç olarak Peşmerge Güçleri'nin desteklenmesini öngören kararlarına vurgu yapıldı. Açıklamada, iki tarafın DEAŞ sonrası dönemde Musul ile ilgili endişelerini paylaştığı, yerli halk ve etnik grupların isteklerinin yönetime yansıması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Toplantıda ayrıca yeni dönemde Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Bağdat'ın yanı sıra uluslararası toplum ile Ninova halkı arasında işbirliğinin sağlanması gerektiği kaydedildi. Konuk heyet, Peşmerge Güçleri'nin kahramanlığı, verdiği kurbanları ve Irak Ordusu ile işbirliğini takdirle karşıladı.

 
EtiketlerırakbarzaniKuzey Irakİngiltere Dışişleri Bakanlığı
HABER YORUMLARI
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Kuzey

bu adamın kendi bayrağını göndere çekmenin bedeli ve kerkük durumu çok yanlışlar yapıldı sevgi,selâm ve dua ile...

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Muhiddin

Barzani , lawrenceden sonra Araplarin halini unutmasin. Bugüner kadar kan agliyorlar.

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Ak yürekli

Dün bu adam evetmi destekledigini acikladi göndere cekilen kürdistan bayragi ve evet arasindaki iliski eyalet tartismalari nere gityigimizin kanitidir barzani bosu bisuna evet demez.

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Ultras

Bunlar it soyu dur kim kemik uzatırsa ona koşarlar Yani hainlik gen lerinde dir. Bunlara suriye deki gibi nufasa almak ya degmez.

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xebo

@Gayserili . Siz konusun ancak , biz yapariz , bakmissin yarin Gayseriye Kürtistandan Vali atanir. Yasayip görusuceğiz .

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ATAKAN

Evetçilerinşallahülkemi böldürmezsiniz.

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Evrim

Bayragini sahlandirdigimiz barzani.

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Çeçen

Soyu neyi bunu kendi Ne ola. Ermeni kırması kafir. Sen Kürtleri temsil etmek değil kendi çıkarına düşmüşün. Soysuz Uşak. Yanlız dikkat et toprak benim. Kira kontratı bitti. İngiliz Abdülhamithan ımdan oyunla çıkarla aldı. Ama bizde bizim olanı almaya geliyoruz. İnşallah sahada karşılaşırız. Osmanlı tokadının tadını unuttunuz.

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Rüştü YILMAZ

Hay Ağzına Sağlık Be Kardeş

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Avini

Bundan sonrası oyunu biz oynayacağız / onlara seyredecekler /inşallah

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Uh-1

İngilize elini veren kolunu kaptırır.

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nasrettin bayırlıoğlu

neredeyse her fitnenin altından ingiltere çıkıyor. ben inanıyorum türkiye iç sorunlarını iyice bir halletsin sıra ingiltereye gelecektir... ektiklerini biçecek...

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Barzani mi

Barzani bayrak vs.

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YAVUZ

Zavallı o yanındaki çakalların ne olduğunu hala anlayamamışsın onlar tarih boyunca sen ve senin gibilerle kedi fare oyunu oynadılkar anlaşılan sıra sana gelmiş,,,,,

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Albay

Biz de yakında İrlandalı ve iskoçlarla ingiltere haritasına bakacağız inşallah...İrlanda baharı yakın....

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Gayserili

Haritayla zaman kaybetme osmanli valisi gelecek yonetmeye devlet kuruk yonetmek sizin harciniz degil

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Bursalı

İşte Osmanlı böyle şer ittifakıyla yıkıldı. Etrafımızda hainler bol. Ulan adi İngiliz senin orda ne işin var?Şimdi kıç kadar adada üç ülke yaşıyorsunuz .Elbette gün gelecek bu fitnelerinizle bir boğulacaksınız...

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Terazi

Süleyman şah türbesini sınıra mı getirecek:) Buna benzer Davutoğlu nun fotoğraf ı vardı.

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Levo

Yuzyillardirayni ingiliz oyunu kurtler her zaman vazgecilmez bunun babasinida Boyle kullandilar

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Hepkahraman Türkmilleti

Eyorta doğu senihainler işbirlikçi caniler sardı.Bu kıro şimdi devlet lideri olmanın hazırlığında aklınca bide Kerkük ve Musul deaş bahane demiştik işgal ederek buraları savaşarak kazandık niye çıkacak diyecekler.Deaş=ABD=Kürdistan(PYD,BARZANİ)=büyük israil böylelikle mazlumların şehid ederek Göçe zorlayarak alan açtılar.

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Erdoğancı

Barzani'ye güvenilmeyeceğini geçte olsa anladık. Bizim Irak'taki müttefikimiz Soydaşımız olan Türkmenler ve Sünni Araplardır. İngiliz uşağı Barzani ile iş yapılmaz!

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Ahmet

Barzani evetçiydi değil mi o zaman bişey olmaz

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Halil

Harita dönemi bitti bu ingilizler eski kafa geçti bolu pazar ısür eşeğini Cebelitarık boğazına

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Vatan

Ne bekliyordunuz

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timur

Ozgurlukten bagimsizliktan bahsedenlerin kucaktaki fotograflari ortada.daha kimin kucagina oturacaksiniz.

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Şamil

17 nisandan sonra size oyle bir harita cizilecekki osmanliyi yiktiginiza pisman olacaksiniz hain kopekler .

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