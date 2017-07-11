Çok sürmedi... Hürriyet'in gözaltı haberi yalan çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüyen ve oğlu 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde Boğaz Köprüsü'nden sivillere kurşun yağdıran asker öğrencilerden biri olan Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

YİNE HÜRRİYET...

Hürriyet gazetesinin internet sitesi, FETÖ darbe girişiminden sonra tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç'ın babası Veysel Kılıç'ın, İstanbul Adliyesi'nde gözaltına alındığını iddia etmişti.