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Çok sürmedi... Hürriyet'in gözaltı haberi yalan çıktı!

Bugün Hürriyet'te yer alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüşe katılan tutuklu asker babası Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı haberi asılsız çıktı.

11 Temmuz 2017 Salı 22:23
Çok sürmedi... Hürriyet'in gözaltı haberi yalan çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüyen ve oğlu 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde Boğaz Köprüsü'nden sivillere kurşun yağdıran asker öğrencilerden biri olan Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

YİNE HÜRRİYET...

Hürriyet gazetesinin internet sitesi, FETÖ darbe girişiminden sonra tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç'ın babası Veysel Kılıç'ın, İstanbul Adliyesi'nde gözaltına alındığını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 22:23
  1. İstanbul
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Ankara
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. İstanbul Adliyesi
  6. Kemal Kılıç
  7. Hürriyet
  8. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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