Çok şükür oğlum şehit. Bu da şehit kızı" dedi

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın cenazesi, Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.

AA'nın haberine göre; Halil İbrahim Şık (28) için Otogar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, MHP Genel Başkan Yardımcıları Oktay Öztürk ve Sadir Durmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.Baba Bekir Şık, şehit oğlunu taşıyan cenaze aracının geçişi sırasında asker selamı verdi, taziyeleri kabul etti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehidin 5 aylık kızı Nevra'yı sevdi, eşi Ece, babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık'a başsağlığı diledi.

Baba Şık, Bakan Elvan'a "Çok şükür oğlum şehit. Bu şehit kızı" diyerek iki evladı ve kendisinin şehit oğlunun görevini tamamlamak için göreve hazır olduklarını dile getirdi.

Ece Şık da eşinin tabutuna sarılarak "Ömrüm, İbrahim'im seni çok seviyorum" diye gözyaşı döktü.

Şehidin 5 aylık kızı Nevra da yakınları tarafından babasının tabutu başına getirildi. Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kalınören Mezarlığında toprağa verildi.Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.