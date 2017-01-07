Çok sık tuvalete gidiyorsanız dikkat!

Sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen aşırı aktif mesane problemiyle ilgili merak edilenleri Üroloji Bölümü Uzmanı Op. Dr. Doğukan Sökmen’den öğrendik.

Aşırı aktif mesane nedir?

Aşırı aktif mesane; idrar torbası (mesane) kasının istemsiz kasılmaları sonucu gelişen sosyal hayatı ileri derecede etkileyen bir hastalıktır. Normalde mesanedeki idrar belli bir hacme gelmeden tuvalete gitme isteği vermez. Ancak aşırı aktif mesane durumunda bir çay bardağı idrarı bile çok ciddi sıkışmış gibi hissetme hatta idrara yetişemeden kaçırma durumu olabilir.

Aşırı aktif mesane problemi yaşıyor muyum?

• Aniden idrara sıkışma hissi yaşıyorsanız,



• Günde 8’den fazla idrara çıkıyorsanız,



• Geceleri idrarınızı yapmak için uyanmak artık bir rutine dönüştüyse,



• Çok ani gelen idrarınızı yetişemeyerek kaçırıyorsanız bir an önce uzmana başvurmanız gerekir. Çünkü bu belirtilerin birini bile yaşıyorsanız aşırı aktif mesane probleminiz olup olmadığı konusunda değerlendirilmeniz gerekir.

Aşırı aktif mesane problemi neden oluşur?

• Kendiliğinden ve nedeni bilinmeyen bir şekilde mesane kasınız aşırı aktivite yapabilir.



• İnme, Parkinson, hidrosefali, beyin tümörü, MS, travmatik beyin hasarı, şeker hastalığı gibi genel sağlık durumunu ciddi anlamda etkileyen hastalıklar da aşırı aktif mesane problemi yaşamanıza neden olabilir.



• Ayrıca nörojenik durumlara bağlı olmayan; sık idrar yolları enfeksiyonu, mesane boynu darlıkları, mesane tümörü, mesane taşı, idrar yollarındaki yabancı cisimler, prostat büyümesi, geçirilmiş cerrahi girişimler gibi sağlık sorunları da aşırı aktif mesane problemini tetikleyebilir.