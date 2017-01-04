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Çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Güney Pasifik’te bulunan Fiji açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:40
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Güney Pasifik’te bulunan Fiji açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

 
EtiketlerTsunamideprem
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