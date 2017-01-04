Çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

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Erdoğan 2 sene önce uyarmıştı!

Türkiye, yeni yıla kanlı bir terör saldırısıyla girdi. Bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 masum insan hunharca katledildi. Olabildiğince fazla cana malolması için planlanan bu hain eylemin arkasında kim veya kimler var? Saldırıyı planlayanlar Türkiye’den ne istiyor? Terör koalisyonları Türkiye’yi yolundan döndürebilir mi?