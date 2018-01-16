Çok sert düştü! Parasını yatıranlar şokta...

Sanal para Bitcoin bu haftada da kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi.



En popüler dijital para Bitcoin, Çin'in Bitocin alım-satım işlemlerini yasaklayacağı yönündeki haberlerin etkisi ile 11 bin 450 dolar (43.710 TL) seviyesine geriledi..



Sanal para Bitcoin'in piyasa değeri de bugün 200 milyar doların altına düştü.

Şu sıralar günlük bazda yüzde 13,8 düşüşle 11 bin 810 dolardan işlem gören Bitcoin, geçen yılın aralık ayında 19 bin 891 dolar (76 bin TL) ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

ÇİN, KRİPTO PARA İŞLEMLERİNİ DE MERKEZİLEŞTİRMEK İSTİYOR



Çin, kripto paralar için borsa benzeri hizmetler sunan online platformları ve mobil uygulamaları hedef alarak kripto para alım-satımına yönelik yasakları sıkılaştırıyor. Ülkenin amacı bu piyasaları da merkezileştirmek.

Çin hükümeti, gerek yurt içi gerekse deniz aşırı kripto para online platformlarına erişimi engellemeyi ve bu yolla alım-satımı merkezileştirmeyi hedefliyor.