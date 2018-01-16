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Çok sert düştü! Parasını yatıranlar şokta...

Çin`in bitcoin alım-satımlarını yasaklayacağı yönündeki haberlerin etkisi ile sanal para Bitcoin`in kayıpları sertleşti, piyasa değeri 200 milyar doların altına geriledi.

16 Ocak 2018 Salı 13:49
Çok sert düştü! Parasını yatıranlar şokta...

Sanal para Bitcoin bu haftada da kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi.

En popüler dijital para Bitcoin, Çin'in Bitocin alım-satım işlemlerini yasaklayacağı yönündeki haberlerin etkisi ile 11 bin 450 dolar (43.710 TL) seviyesine geriledi..

Sanal para Bitcoin'in piyasa değeri de bugün 200 milyar doların altına düştü.

Şu sıralar günlük bazda yüzde 13,8 düşüşle 11 bin 810 dolardan işlem gören Bitcoin, geçen yılın aralık ayında 19 bin 891 dolar (76 bin TL) ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

ÇİN, KRİPTO PARA İŞLEMLERİNİ DE MERKEZİLEŞTİRMEK İSTİYOR

Çin, kripto paralar için borsa benzeri hizmetler sunan online platformları ve mobil uygulamaları hedef alarak kripto para alım-satımına yönelik yasakları sıkılaştırıyor. Ülkenin amacı bu piyasaları da merkezileştirmek.

Çin hükümeti, gerek yurt içi gerekse deniz aşırı kripto para online platformlarına erişimi engellemeyi ve bu yolla alım-satımı merkezileştirmeyi hedefliyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:49
  1. Sanal para Bitcoin
  2. Bitcoin
  3. Çin
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET47 dk önce
    Bu gözü kapalı Bitcoin çılgınlığı nedir? 2009 yılından ortaya çıkan ve her geçen gün popülaritesini arttıran Bitcoin, şimdilik yönlendirilemeyen bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Merkezi olmayan bu güç, doğal olarak finans piyasalarını, büyük bankerleri ve global ölçekli bankaları korkutuyor. Çünkü Bitcoin herhangi bir kuruma, ülkeye ya da kişiye bağlı değil! Öyleyse neye kime hangi finansal tekellere hizmet ediyor arkasındaki gölge güç, yada güçler hangi kurum ,kuruluş, yada; kişiler var ki, kontrol mekanizmalarından uzak! Birileri karşılıksız para basıp ta bunu sanal paralar üzerinden enflasyonu kontrol amaçlı değerlendirme ve dolayısıyla da ticaret hacmini dengelemeye mi çalışıyor? Sanal para olarak ekonomik dolaşıma çıkan ve arkasında hiçbir ülkenin merkez bankasının olmadığı eksilininim veya artırımının değer cinsinden ekonomik değerinin nerede hangi kriterler baz alınarak değerlendirildiği bu sanal para ekonomik gücünü nereden alıyor? Nasıl vergilendiriliyor? Acaba Yahudi merkezli silah fonlarını mı fonluyor? Bunlar bilinmezken bu çılgınlığı birileri ya kara para aklayarak, yâda sadet zinciri oluşturarak küçük bir azınlığa imtiyaz olarak değerlendirip büyük çılgınlıkları körüklüyor olması ihtimal dahilinde mi? Mafyaların kara paralarını temizleyip birilerine yüzde üzerinden sus payı vererek sistemden temiz para çekme yada sisteme global ölçekli yatırımlarla para enjekte edip ;para aklamak mı ?Bazı pasifikte ada ülkelerinin Bitcoin cinsinden dolar karşılığı vatandaşlık hakkı vermesi bu sanal paranın dolar tarafından finanse edilen ABD merkez bankası fed in dünya piyasasına karşılığı olmayan dolarların karşılığı ekonominsin eksik finansal ayağının takviyesi mi? ABD ekonomisinin, bütçe açıklarının kapatma hamlesi olarak ülkelerin milli paralara dönmesi sonucu iyice derinleşen finansal krizinin tedbir amaçlı hamlesi mi? Bunda saadet zinciri derinleşirken büyük çoğunluğun kapitali küçük azınlıklara mı akacak? Bitocin gibi düşük değerde yan sanal paralarda var bunlarda arkasında sözde hiçbir ülkenin para desteği olmadan nasıl dolaşıma çıkıyor ve eksi artı bazlı olarak değerlendiriliyor? Derin ağda kullanılan; Herhangi bir regülasyon (düzenleme) kurumuna ve denetimine bağlı olmayan bu sanal paralar ne üzerinden hangi para birimi yada tahvil piyasasında değerlendiriliyor? Bu çılgınlığı körükleyenler bilsinler ki ileride çok sosyo- ekonomik krizlere sebebiyet verebilirler. Bir ekonomistimiz ise özetle :yakın gelecekte kripto para kavramı geleneksel para kavramının yerine geçecek,kripto para sistemine geçen hakim olan ülkeler,rekabet avantajı yakalayacaklardır..operasyonlar kripto paralarla gerçekleşecek,ithalat ve ihracatta formaliteler azalacak,ülkeler arası saat farkının ya da bankaların açık olup olmamasınınbir önemi kalmayacak, işlemler anında gerçekleşebilecektir..yani ekonominin özükripto paralar olacak,ileri teknoloji yolu,bu sistemlere hakim olmaktan ve çağıyakalamaktan geçiyor. Demekte …… ekran kartları üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ticarete; alım satım da bir kambiyo değeri varmı? Varsa nasıl değerlendirilmeye tabi tutulacak? Bire bir işlem mi gerçekleşecek? Yani; RİG üzerinden takası mı söz konusu? Yoksa belli bir zümrenin ekonomik imtiyaz hakkı sanal ortam da RİG üzerinden meşrulaşması hareketimi? Sahip olanların sanal ortam da ticaretlerinin, sahibi olmayanlara uzanımı, bağlantısı müşterek refah, paylaşımda Nereye? işte bitocin üzerindeki gizemler
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