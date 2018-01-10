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Çok sert çıktı! Galatasaray'ı bırakıp kaçtın...

TRT Spor'da Dursun Özbek'in erken seçim kararını eleştiren Ünal Aysal, Özbek tarafından bombadımana tutuldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:39
Çok sert çıktı! Galatasaray'ı bırakıp kaçtın...

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Özbek şu ifadeleri kullandı:

Ünal Aysal sen görevdeyken kaç tane erken seçim yaptın ve sonuncusunda da bırakıp kaçtın. Beni beğenmeyebilirsin ama bugün bu açıklamaların zamanı mı? Neden? Ünal abiye şunu söylemek istiyorum. Beni beğenmeyebilirsin. Eleştirebilirsin, hiçbir lafım yok. Bugün ne gerekçesi var, şampiyonluğa gidiyorum. Fatih hoca gibi Galatasarayımız'a 6 şampiyonluk kazandıran biriyle işe başladık. İşin sonunda da şampiyonluk hedefimiz var. Ne gerek var 3,5-4 sene önceki konuyu gündeme getiriyorsun. Bir kişi çıksın desin ki bir sebebi olması gerekir. Muradınız ne? Fatih Terim'i tekrar gündeme getirip, tartıştırımakla neyi hedeflediğini çık söyle. Derdin neydi...

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:39
  1. Ünal Aysal
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