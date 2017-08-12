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Çok sayıda yaralı var! ABD’de araç yayaların arasına daldı…

ABD’in Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde, bir araç göstericilerin arasına dalması sonucu çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:19
Çok sayıda yaralı var! ABD’de araç yayaların arasına daldı…

ABD’in Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde, bir araç göstericilerin arasına daldı. Yetkililer net sayıyı henüz açıklamazken, çok sayıdaki kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylarda çatışma yaşanmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:19
  1. ABD
  2. virginia
  • Abdullah Abdullah 17 dk önce
    Yanlış fotoğraf, bu fotoğraf ingiltereden.
  • SözügüzelSözügüzel37 dk önce
    Elhamdülillah.beter olun kuzey korenin fuzelerine gelirsiniz inşaallah
  • FATİHFATİH1 sa önce
    ALLAH DAHADA BETERİNİ VERİR İNŞALLAH...
  • Billo AgaBillo Aga1 sa önce
    Alma mazlumun ahini cikar aheste aheste :)
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