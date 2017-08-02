Çok sayıda yabancı asker… NATO konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan havalimanı yakınlarında NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Konvoyun Afgan askerlere destek vermek amacıyla NATO'nun önderliğinde ülkede bulunan uluslararası askeri güçlere ait olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre NATO yaptığı açıklamada can kayıplarının olduğunu, ölenler arasında yabancı askerler bulunduğunu belirtti. Ancak ölü sayısı ve ölenlerin hangi ülkelerden olduğu bilgisi henüz paylaşılmadı.

Kandahar'da görevli çok sayıda ABD askeri bulunuyor.

Anadolu Ajansı saldırıyı Taliban'ın üstlendiğini belirtiyor.

Afganistan'ın Herat kentinde dün akşam bir camiye düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.