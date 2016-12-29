Çok sayıda uçak seferi iptal oldu!

Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.
THY'den yapılan açklamada, "29 -30-31 Aralık 2016 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
Türk Hava Yolları (THY), yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.