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Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde PKK’ya yönelik devam eden operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:45
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu kapsamında bugün Doğanyol köyü bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen depoda toprağa gömülü vaziyette, 4 adet RPG-7 roketatar, 253 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 50 adet anti personel mayını, 250 adet sevk fişeği, 93 adet taarruz el bombası, 22 adet savunma el bombası ve 9 adet fünye ele geçirilmiştir. Ayrıca dün yapılan hava destekli operasyonda 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde, 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 33 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 5 adet M-16 şarjörü, 840 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 100 adet M-16 fişeği, 14 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 2 adet hafıza kart okuyucu, 2 adet flash bellek, 1 adet rüzgar ölçer, 1 adet termal kamera ve muhtelif ilaçlar ile örgüt dokümanları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:45
  1. PKK
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