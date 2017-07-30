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Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari ve Bingöl'deki arazi aramalarında, çok sayıda mühimmat, muhtelif malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:37
Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari ve Bingöl'de yapılan arazi aramalarında, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 bin 400 adet muhtelif çapta fişek, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 20 adet el yapımı patlayıcı, 1 termal kamera, 1 rüzgar ölçer, 1 şişme bot, 4 tüp, 150 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde icra edilen arazi aramalarında birer el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen dört sığınak içerisinde, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 bin 400 adet muhtelif çapta fişek, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 17 adet el yapımı patlayıcı, 1 termal kamera, 1 rüzgar ölçer, 1 şişme bot, 4 tüp, 150 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:37
  1. Bingöl
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Genelkurmay Başkanlığı
  6. Şemdinli
  7. Çukurca
  8. TSK
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