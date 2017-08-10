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Çok sayıda canlı bomba aracı... 70 ölü...

Suriye'de savaş güneye doğru inerken Terör örgütü DEAŞ ile Rejim arasında Ebu Kemal kentinin batısında şiddetli çatışmalar başladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 21:35
Çok sayıda canlı bomba aracı... 70 ölü...

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de savaş güney hattında şiddetli çatışmalarla devam ediyor. 

Terör örgütü DEAŞ, Rejim güçlerinin Ebu Kemal kentine ilerleyişini durdurmak için, Ad Duwaykhilah bölgesinde rejim birlikleri ile kanlı bir çatışmaay girdi. 

Çatışamda iki taraftyan 70'in üzerinde ölü olduğu rapor edilirken, Rejim birlikleri DEAŞ'in çok sayıda bombalı aracını ele geçirdi.   

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 21:35
  1. EBU KEMAL
  2. SURİYE
  3. DEAŞ
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