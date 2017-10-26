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‘Çok satacak’ dendi… Depolarda çürüyor

Yeni iddialara göre yüz binlerce Spectacle gözlüğü, Snapchat'ın elinde kaldı.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:56
‘Çok satacak’ dendi… Depolarda çürüyor

Evet, ilk çıktıklarında çok ilgi görmüş olabilirler, ama şimdi Snapchat'ın Çin'deki depolarda öylece duran yüz binlerce Spectacle gözlüğü var. The Information kaynaklı haber, CEO Evan Spiegel'in video kayıt eden güneş gözlüklerinin satışının 150,000'i aştığını açıklamasının ardından geldi.

Görünüşe bakılırsa yöneticiler Spectacle'ların sınırlı üretimdeyken ne kadar popüler olduğuna çok heyecanlanmış ve daha fazla üretim emri vermiş, ve şimdi de aşırı derecede çok ürün fazlası ellerinde kalmış.

chip.com.tr'nin haberine göre dahası, Snapchat'in dron yapımcısı Zero Zero'yu satın alma planları da suya düştü. Sebebi ise Zero Zero'nun 200 milyon dolar istenmesi. Ama satılmayan gözlüklerin firmaya zarar vermeme ihtimali de var. Örneğin ileride birleştirilmemiş parçalar yeni model üretmek için geliştirilip güncelleştirilebilir. Ama bu sıralar Snapchat'ten yeni ve çılgın bir donanım beklememek en doğrusu olacaktır.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:56
  1. spectacles
  2. akıllı gözlük

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