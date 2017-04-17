Çok önemli bir kazanım

Halk oylaması sonuçlarını MHP Genel Merkezi’nden takip eden Bahçeli, sonuca ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Türk milleti tarihi nitelikli demokrasi imtihanından alnının akıyla çıkmışTIR” ifadesini kullandı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: “Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır. Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti, ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyorum. Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir.”

YEDİ DÜVEL PÜSKÜRTÜLDÜ

MHP’nin referandum sürecinde üzerine düşeni harfiyen yaptığını vurgulayan Bahçeli, “Tüm dünyanın hayır tercihinin öne çıkması için yaptığı baskı, şantaj, dayatma, zorlama ve tehditler, Türk milletinin muazzam iradesiyle püskürtülmüştür” dedi.