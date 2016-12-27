Çok konuşulan madde iptal edildi!

Anayasa Komisyonu, yedek milletvekilliğini iptal ederek 5. maddeyi önergeyle tekliften çıkardı.
Çok iyi olmuş.Milletvekili cinayetlerini ve sır ölümleri görürdük.Cevapla
Anayasa Komisyonu, yedek milletvekilliğini iptal ederek 5. maddeyi önergeyle tekliften çıkardı.
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