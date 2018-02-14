Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çok konuşulacak iddia… ‘ABD DAEŞ’lileri helikoptere bindirip…’

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin terör örgütüDEAŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 21:43
Çok konuşulacak iddia… ‘ABD DAEŞ’lileri helikoptere bindirip…’

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Laricani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede ABD'yi  bölgedeki terör örgütlerini desteklemekle suçladı.

Laricani, "Afganistan'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) yardımıyla Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından atıldığını" ileri sürdü.

"ABD, DEAŞ militanlarını helikopterlerle Afganistan'a taşıdı" diyen Laricani, terör örgütlerinin gelecekte ABD için tehdit olacağını belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 30 Ocak'ta yaptığı konuşmada,  Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmişti.

Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 21:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn55 dk önce
    dikkat ediniz çıbanbaşı terörist israelin sömürge maşa p..çi abd neredeyse terör ve terörist saldırılarda oradadır. daeş -pklk-pyd vesairesi bunların besledikleri p.çleridir.
  • ..........1 sa önce
    Sina Yarım adasına götürdü kâfir katil insanlık düşmanı küçük şeytan ABD Böylelikle Gazze şeridine saldırı düzenleme ve göstermelik İsrail'e bir saldırı olursa Bahane buya Mısırda Sisi hani var zaten Sinayı İsrail İşgal Edip ilhak edecek.Planları bu.Sina yarım adasında bu arada Deaş cuma namazında 300kusur Müslümanı Şehid etti.Yani Sina insansızlaştırıp yutmak
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tüm dünyayı umutlandıran gelişme.. Kanser 'süper suikastçı' ile yok edilecek
  1. Tüm dünyayı umutlandıran gelişme....
  2. Almanya'dan PKK’ya şok… Yasaklandı!
  3. Başkentte hareketli dakikalar... HDP..
  4. İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan..
  5. Bilim insanları uyardı
  6. Yer: Adana… Tüfekler, tabancalar, kar..
  7. Uygulama gece yarısına kadar sürecek
  8. İsrail yine yuva yıktı
  9. Amerika'da baş ağrısıyla uyuyan kadın..
  10. Isparta'da FETÖ'den ihraç edilen..
  11. Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna..
  12. Suriye'de bir haftada binden fazla..
  13. Sivas'ta FETÖ sanığı eski polise 7 yıl..
  14. Türkiye: 86 - Estonya: 48
  15. Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner'..
  16. Kenya'da kolera salgını: 8 kişi öldü
  17. Öksüz'ü bırakan hakim savunma yaptı
  18. Arnavutköy'de ağızları bantlanmış..
  19. Tunceli'de terör örgütüne ait 4..
  20. Tunceli'de terör operasyonu: 5 kişi..
AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal medyayı salladı...
AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal medyayı salladı...
400 terörist esir alındı
400 terörist esir alındı
Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Rusya'dan küstah PYD açıklaması

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'