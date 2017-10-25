Çok gizli bilgilerin bulunduğu tablet bilgisayarı uçurulmuş

15 Temmuz’da başarısız darbe girişimi yapan FETÖ’nün, aynı gece Akıncı Hava Üssü’nde tutulan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın kullandığı tablet bilgisayarı yok ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Ünal’ın günlük bilgileri içeren bilgisayarında kuvvet komutanlığına ait bilgilerin yanı sıra Suriye’deki yabancı ülke uçuşlarının anlık bilgilerinin de bulunduğu anlaşıldı. Bilgisayarın, Ünal’ın odasından FETÖ’den tutuklanan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Kurmay Albay Veysel Kavak ile Ünal’ın emir astsubayı Metin Çerkezoğlu tarafından alındığı belirlendi.

İki asker yok etti

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ’cülerin organize ettiği darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı makamında ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Darbeyi planlayanlar tarafından İstanbul’da alıkonularak Ankara’ya getirilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal’ın görevi sırasında kullandığı ve içinde günlük çok önemli bilgilerin bulunduğu özel tablet bilgisayarının, FETÖ’den tutuklanan iki asker tarafından yok edildiği günışığına çıktı.

Orgeneral Ünal, 18 Temmuz’da makamına geldi. Yakın çalışma ekibindeki emir astsubayı HASAN astsubay geldikten sonra makam odasına geçen Ünal, günlük çalışmalarında kullandığı tablet bilgisayarın kaybolduğunu önce fark edemedi. Ancak sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ve Genelkurmay MEBS Başkanlığı’na kayıtlı olan tablet bilgisayarın makam odasında bulunmadığı anlaşıldı. Kamera görüntüleri üzerinde yapılan araştırmalarda ise bilgisayarın, 15 Temmuz günü saat 17.30’da Ünal’ın emir astsubayı Metin Çerkezoğlu tarafından alınıp Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Kurmay Albay Veysel Kavak’ın odasında getirildiği belirlendi.

İçinde çok kozmik bilgileri içeren bilgiler bulunan tablet bilgisayarın kaybolmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli savcılar, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal’ın “şikayetçi” konumunda ifadesine başvurdu.

Ünal savcılığa verdiği ifadesinde özetle şu bilgileri verdi: “Tablet bilgisayarın güvenli olduğunu düşünüyordum. Günlük olarak personel, lojistik, harekat, ‘çok gizli’ olmamak kaydıyla cari istihbarat bilgileri bu bilgisayarda muhafaza edilip günlük olarak güncelleniyordu. En çok da Suriye’deki Rusların, Amerikalıların, bizim veya ilgili ülkelerin hava harekatlarıyla ilgili gelişmeler çok cari ve hızlı geliştiği için bu konular güncelleniyordu. Sabah geldiğimde bilgiler güncellenmiş olarak bulunurdu.”

Emir astsubayı

“Tablet bilgisayarı güncelleme sorumluluğu günlük brifingle birlikte özel sekreter Mustafa Aydın, Mesut Gülmüş ve Günay Köroğlu sorumluluğundaydı. 18 Temmuz sabahı mesaime geldim. Günlük çalışmam devam ederken tam emin olamadığım bir saatte özel sekreterim Mesut Gülmüş Binbaşı tableti bulamadığını benim masamda da bulamadığını söyleyince bilgisayarın olmadığını o zaman fark ettim. Araştırmalara karşın tablet bulunamadı. Görüntülerden ve ifadelerden bilgisayarın emir astsubayım Metin Çerkezoğlu tarafından 15 Temmuz günü alındığı ve genel sekreter Veysel Kaak’ın odasına götürüldüğü anlaşıldı. Normalde bilgisayarın özel sekreterine götürülmesi gerekirdi.”

Dinleme cihazı şüphesi

Orgeneral Ünal ifadesinde, kaybolan tablet bilgisayar içinde dinleme cihazı bulunabileceğinden de şüphe ettiğini belirtti. Ünal, bilgisayarın kaybedilmesiyle ilgili belirlenen askeri personelden şikayetçi olduğunu kaydetti. Bu arada, Ünal’ın kullandığı bilgisayarın ortadan kaybolmasında tespit edilen Kavak ve Çerkezoğlu ise FETÖ üyeliği iddiası kapsamında tutuklandı.