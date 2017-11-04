Çok amaçlı etkinliklere ev sahipliği yapacak

Tek bir çatı altında farklı işlevlere atanmış bağımsız kütlelerin bir arada ele alınması yaklaşımıyla, sosyal bütünleşme ve kültürün paylaşımının merkez olduğu bir sinerjiden yararlanacak biçimde tasarlanan Selçuklu Kongre Merkezi, çok amaçlı etkinlik alanlarıyla tüm kentli için olduğu gibi şehri ziyaret edenler için de doğal ev sahibi olacak.

Selçuklu Kongre Merkezi; açık, yarı-açık ve kapalı fuaye mekanlarını paylaşan amfi formunda çok-balkonlu bir kongre salonu ve ayrıca tiyatro salonuna sahip. Gerektiğinde birleşebilen üç bölümden oluşan balo salonu da ana mekânlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kongre merkezi, sadece bu ana mekânların faaliyette olduğu zamanlarla kısıtlı kalmadan, restoran-kafe, tematik dükkânlar, cep sineması, atölyeler ve toplantı mekânları ile kentin yoğun kullanılan buluşma ve cazibe noktası olacak. Havalimanı ile kent merkezi arasında anayol üzerinde yer alan merkez, konut bölgesine yakınlığının sağladığı yaya ulaşımı kolaylığı ile gündelik yaşamın bir parçası haline gelecek.

Tabanlıoğlu Mimarlık ortağı Melkan Gürsel, ‘İnsanlık tarihinin ilk yerleşimlerinden biri olan ve farklı medeniyetlerin izlerini barındıran Konya’nın bugünkü kentsel dokusu, Anadolu Selçukluları dönemine kadar uzanan tarihi zenginlikleri barındırıyor” dedi.