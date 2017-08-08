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Çocuklukta spor sağlığınızı şekillendiriyor

Frontiers ub Physical'da yayınlanan bir makaleye göre, çocukluk döneminde yapılan spor, ileriki yaşlardaki sağlığımızı şekillendiriyor.

08 Ağustos 2017 Salı 21:04
Çocuklukta spor sağlığınızı şekillendiriyor

Münübe Yılmaz
Yeni Zelanda'da, Dharani Sontam, Prof. Mark Vickers, Prof. Elwyn Firth ve Dr. Justin O'Sullivan tarafından yapılan bir çalışma, erken çocukluk döneminde yapılan sporun ileriki yaşlardaki sağlığımızı etkilediğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü ise, 1990'da, 0 ila 5 yaş arasındaki yaklaşık 35 milyon çocuğun obez olduğunu ve bu rakamın 2013 yılında 42 milyona yükseldiğini belirterek, çocukluk dönemindeki obezitenin, birçok ülkede en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu ve bunun da yetişkinlik döneminde pek çok ciddi hastalığı tetiklediğini vurguladı. Çocukluk döneminde yapılan fiziksel aktivitelerin, hem obeziteye karşı koruduğunu, hem de kemikleri sağlamlaştırdığını dile getiren Dünya Sağlık Örgütü, yapılan çalışmaya destek vererek, çocuklukta düzenli yapılan sporun vücuttaki enerji metabolizmasını da etkilediğini açıkladı. Çalışmada, egzersizin, enerji metabolizması sayesinde vücuttaki yağı yakmakla beraber, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, vücut direncini artırdığına da yer verildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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