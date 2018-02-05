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Çocuklarınızı zararlı oyunlardan nasıl koruyabilirsiniz?

Tehlike saçan oyunlar, çocuklarımızı tehdit etmektedir. Peki bu oyunlar hangileridir ve nelere dikkat edilmedir?

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:47
Çocuklarınızı zararlı oyunlardan nasıl koruyabilirsiniz?

İnternet üzerinden mobil ve akıllı cihazlarla oynanan oyunlar çocuklarımızın en çok vakit geçirdiği alanlardır. Çocukların eğlenceli vakitler geçirdiği bu oyunlardan bazıları; gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Renkli ve eğlenceli dünya gibi gösterilen bu tür oyunların içine; şiddet, uyuşturucuya özendirme veya cinsel içerikler ustalıkla gizlenmektir.

Bu nedenle çocuğunuzun oynayacağı oyunları seçerken ya da oyunları denetlerken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar, oyun seçiminde yaşına uygun, reklam içermeyen, kişisel bilgilere erişim izni istemeyen yararlı ve eğlenceli oyunların seçilmesi gerektiği konusunda aileleri uyarıyor. 18+ ile derecelendirilen oyunlardan kesinlikle uzak durulmalı ve oyun açıklamaları dikkatlice okunmalıdır.

İşte zararlı içeriklere sahip bazı oyunlar: Doom, Grand Theft Auto, Mortal Kombat, Blue Whale (Mavi Balina), Metin2 ve Dark Elf

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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