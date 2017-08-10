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Çocuklarını öldüren cani baba kendini böyle savundu!

Üsküdar’da 2 çocuğunu öldürüp birini de yaralan Aslan Güleryüz, polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen Güleryüz, emniyet çıkışında gözyaşları içinde “Pişmanım” dedi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:15
Çocuklarını öldüren cani baba kendini böyle savundu!

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan Aslan Güleryüz'ün polisteki sorgusu tamamlandı.

Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın “Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım” dediği öğrenildi. Güleryüz, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Çıkışta basın mensuplarının “Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz” sorusuna ise “Evet ama pişmanım” diye cevap verdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 12:15
  1. Üsküdar Yavuztürk Mahallesi
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