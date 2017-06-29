Çocuklarını FETÖ’den korumak zorunda

SARAYBOSNA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ramazan Bayramı vesilesiyle geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile bir araya geldi. Bosna Hersek İslam Birliği binasındaki görüşmede Görmez, Kavazovic’in ve tüm Bosna Herseklilerin bayramını kutladı. Görmez’in bayramlaşma ziyaretinde, İslam dünyasının içinden geçtiği süreç, Bosna Hersek İslam Birliği’nin ülkenin dini hayatına katkıları, birlikte hayata geçirilecek projeler ve FETÖ’yle mücadeleye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

FETÖ HERKES İÇİN TEHDİT

Başkan Görmez, Körfez krizine de değinerek, “Körfez kriziyle çok daha yeni bir sürece girdiğimizi görüyoruz. Çağın oluşturduğu suni yapılanmaların ne olacağı belli değil. Burada İslam’ın yeryüzüne getirdiği hak ve adalet ölçülerine göre hareket edecek ve ilkeler üzerine ısrar edecek düşüncelere ihtiyaç var. Onun için riyasetteki birlik, beraberlik ve ahenk gittikçe önem arz ediyor. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada Müslüman kardeşlerimiz çocuklarını ve geleceğini FETÖ ve benzeri yapılardan korumak zorundadır” dedi. Bosna Hersek’e, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye’ye gösterdiği manevi destek dolayısıyla teşekkür eden Görmez’in, Kavazovic ile ayrıca iki müessesenin ortak çalışmaları ve Bosna Hersek İslam Birliğine bağlı bir televizyon kanalının kurulması gibi birçok konuda da görüştüğü belirtildi.

AKLI SELİM OLMALIYIZ

İslam dünyasının büyük krizlerle baş başa kaldığına ve bu kriz durumlarında dini müesseselerin önemine değinen Başkan Görmez, “Bütün bu krizlerde hem aklı selimi yitirme hem hikmeti yitirme konusunda zaafa düştük. Bu gibi hallerde bilhassa dini müesseselere, eğitim müesseselerine çok büyük görevler düşüyor. Bosna Hersek İslam Birliği bu açıdan daima umut olmuştur. Birliğin varlığı sadece Bosna Hersek için değil, bütün Balkan coğrafyası için, hatta Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için de önem arz ediyor” diye konuştu. Görmez, Bosna Hersek’in sorunlar karşısında kullandığı dilin bütün dünya Müslümanları açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.