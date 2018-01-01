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Çocuklarını doyurmak için çöpleri eşeleyen kadın kamerada

Prensin 450 milyon dolara tablo aldığı Suudi Arabistan'da, çocuklarını doyurmak için çöpleri eşeleyen kadın böyle görüntülendi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:19
Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 17:19
  1. çöpleri eşeleyen kadın
  2. Suudi Arabistan
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