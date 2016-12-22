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Çocukların kar sevinci

Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı -35 dereceyle Antarktika’dan bile soğuk olarak ölçüldü. Kar bu kez Akdeniz Bölgesi’ne bile yağdı. Ama çocukların kar sevinci görülmeye değerdi.

Çocukların kar sevinci
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:16
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Kar yağışı bu kez de Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden Akdeniz Bölgesi'nin Doğusu, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'i etkisi altına aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda da kar nedeniyle birçok hasarlı kaza meydana geldi. Bolu dağında 10 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. Sinop, Kastamonu, Zonguldak ve Düzce'de 143 köy yolu ulaşıma kapandı. Ankara'da önceki gece başlayan kar yağışı, sabah tüm kenti beyaza bürüdü. Kar, Mersin'in yüksek kesimleri, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Denizli, Burdur, Sinop, Düzce, Kastamonu, Zonguldak'ta da etkili oldu. Meteoroloji yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceğini kaydetti. Yoğun kar nedeniyle okullar Karaman'da 2 gün, Kilis, Konya, Karabük, Kastamonu, Gaziantep merkez ile Şahinbey, Oğuzeli ve Şahitkamil, Kahramanmaraş'ın Akkurt, Pazarcık, Ekinözü, Türkoğlu, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu Mersin'in Gülnar ilçesinde Hatay'ın Belen, Yayladağı , Defne Hassa ve Samandağ, Altınözü ve Antakya, Düzce'ninYığılca ve Kaynaşlı, Çorum'un Osmancık ve Kargı ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde bir gün tatil edildi.

ANTARKTİKA'DAN SOĞUK!

Doğu Anadolu'da ise soğuk hava etkisini sürdürüyor. Önceki gece en düşük sıcaklı, eksi 35 derece ile Erzurum Havalimanı, eksi 31 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde, eksi 28 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Kışın hava sıcaklığının çok daha fazla soğuk olduğu Antarktika'da şu sıralarda yaz mevsimi yaşandığına dikkati çeken yetkililer, bugüne göre değerlendirildiğinde Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerindeki soğukların Antarktika'yı aratmadığına işaret etti. Kar kalınlıkları Ağrı'da 55, Erzurum'da 29, Ardahan'da 20 santimetre ölçüldü. Dereler, göletler, çeşmeler ve ağaçlar buz tutarken, araçlar da çalışmadı.


(Sabah)
 
EtiketlerçocuksevinçAntartika
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