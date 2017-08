“Çocukların geleceğini planlıyoruz”

Çocuklarla geçirdiği her an yorgunluk attığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum’un geleceği için mesai kavramı gözetmeksizin gece ve gündüz demeden çalışıyoruz. Geleceğin Atakumunu inşa ederken, bütün planlarımızı çocuklarımızın yarınlarının daha da güzel olması üzerine yapıyoruz. Bugün oturduğumuz makamların, bizlere çocuklardan emanet olduğunu biliyoruz. Çocuklar da onların geleceği adına duyduğumuz heyecanı ve ortaya koyduğumuz enerjiyi fark ediyorlar. Her gittiğimiz yerde özellikle çocukların yakın ilgisine maruz kalmak bizleri daha da mutlu ediyor. Çocuk oyun alanları, sosyal donatılar, etüt merkezleri, kültürel ve sosyal içerikli projeler ve daha nice önemli çalışmamızda, hedef noktamız çocuklardır” diye konuştu.

Kendisinin de iki çocuk babası olduğunu belirten Başkan Taşçı, "Çocukları çok seviyorum. Onlarla birlikteyken bütün yorgunluğumu unutuyor, sıkıntılarımdan kurtuluyorum. Yavrularımız bizim geleceğimizdir. En iyi şekilde yetişmeleri, ailelerine, ülkelerine faydalı birer insan olabilmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.