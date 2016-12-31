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'Çocuklarımızın okumasını engellemeye çalışıyorlar'

İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle bizi geri bırakmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın okumasını engellemeye çalışıyorlar. Başkalarının değirmenine su taşıyorlar. Başkalarının değirmenine su taşıyanlar muvaffak olamayacaklar, başarılı olamayacaklar"

'Çocuklarımızın okumasını engellemeye çalışıyorlar'
Eklenme: 31 Aralık 2016, 22:13
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle bizi geri bırakmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın okumasını engellemeye çalışıyorlar. Başkalarının değirmenine su taşıyorlar. Başkalarının değirmenine su taşıyanlar muvaffak olamayacaklar, başarılı olamayacaklar." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki programının ardından beraberindekilerle Şemdinli'nin Derecik Beldesi'ne giden Soylu, yol üzerindeki kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçleriyle sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

İlçe girişinde Vali Cüneyit Orhan Toprak, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, kurum amirleri, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Soylu, belediye binası önünde toplananlara hitap etti.

Soylu, geride kalan yılda, ülkeyi sıkıntıya sokmaya çalışan, yarına adım atmasını engelleyen, hedeflerine ulaşmasını istemeyen bir anlayışla karşı karşıya kalındığını söyledi.

"Şükürler olsun, el ele birliktelik içinde bunların hepsine birlikte karşı durarak bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 2016 yılını geride bırakıyoruz." diyen Soylu, "2017'ye huzurlu, yeni hedefleriyle buluşan, kardeşliğini pekiştiren, 2023, 2053, 2071 hedeflerini kucaklayan bir Türkiye olarak ulaşmanın kararıyla buradayız. Bizim günümüz yoktur ki geleceği anmayalım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en uç noktası olan Derecik'ten Edirne'ye, Kars'a, Sinop'a selam gönderen Soylu, 780 bin kilometrekarede ay yıldızlı bayrağın dalgalandığını ve vatanın güzel evlatlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

Soylu, Türkiye'de 2017'nin bambaşka tabloların yılı olacağını, Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde oynanan oyunların hepsini sona erdireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada huzurun, çocuklarımızın iş bulmasının, okullarla buluşmasının, sağlık hizmetlerinin yükselmesinin, fabrikaların kurulmasının, ticaretin gelişeceği bir yıl olacak. 2017, Hakkari'ye bölgedeki bütün insanlara, yarına ait esenlik getirecektir. Başbakanımızın gayretleri, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle devletin bütün kuruluşları milletimizin birliğiyle yarına daha güçlü adım atacağız. Terörle bizi geri bırakmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın okumasını engellemeye çalışıyorlar. Başkalarının değirmenine su taşıyorlar. Başkalarının değirmenine su taşıyanlar muvaffak olamayacaklar, başarılı olamayacaklar. Bizim çocuklarımız okuyacak ve güçlü Türkiye'ye birliği, beraberliği, kardeşliği, kalkınmayı, özgürlüğü getirecekler."

Derecik halkının, Türkiye'nin uç noktasında ortaya koyduğu vatanperver duruşun kendilerine güç verdiğini dile getiren Soylu, 15 Temmuz'da ülkeyi sekteye uğratmak isteyenlere Derecik'ten en güzel cevabın verildiğini anımsattı.

"Dün buradalarda meydan okuyanlar, Yüksekova'da, Hakkari'de, Van'da, Diyarbakır'da meydan okuyanlar bugün yoklar." diyen Soylu, şunları söyledi:

"2017 bambaşka bir yıl olacak. Bir taraftan ülkemizin huzur içinde olduğu, herkesin birbirini anladığı, dinlediği, demokrasinin daha fazla yükseldiği bir yıl olacak. Bizim başımıza çorap örmek isteyenlere karşı daha güçlü daha kuvvetli bir anlayışla karşı karşıya kalacağız. 2017, terörü tasfiye edeceğimiz bir yıl olacak. Başkalarının kumandalarıyla burada milletimize 'sizin kaderiniz budur' diyenlere inat bölgenin her tarafında, bu ülkenin batısında ne varsa Derecik'te de Yüksekova'da da olacağına söz veriyoruz. Başımıza her türlü çorabı örmeye çalıştılar. Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, 6-7 Ekim olaylarından 15 Temmuz'a kadar. Türkiye'nin ilerlemesini durduramadılar. Burada dalgalanan bayrak, ülkenin bölünmüş yollarını, şehir hastanelerini, Avrasya Tünelini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, ihracat rakamlarını, 81 ilde üniversitelerin açılmasını anlatıyor. Bu ayyıldızlı bayrak gözlerinizdeki samimiyeti, ülkenin yarınlarına esenlikle gitmesini anlatıyor. Bundan vazgeçmeyeceğiz."

 
EtiketlerSüleyman SoyluSoylu çocuklarımızı
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