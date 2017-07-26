Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çocukları tutuklamaya başladılar

İşgal rejimi zindanlarında Filistinli 400 çocuk esir bulunduğu ve işgal güçlerinin son iki haftada çocuklara yönelik gözaltılarını yoğunlaştırdığı ifade edildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:28
Çocukları tutuklamaya başladılar

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi bugün (26 Temmuz Çarşamba) konuyla ilgili yayınladığı bildiride, işgal yönetiminin Kudüs'teki ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalarıyla birlikte Filistinli çocuk esirlerin sayısının yüzde 25 arttığını açıkladı.

İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'da yaşananları bahane ederek operasyonlarını yoğunlaştırdığı belirtilen bildiride, özellikle Kudüs kentinde çocukların hedef alındığı ve esir çocuk sayısının daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

İşgal güçlerinin geçen hafta 200'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı ve bu sayının yarısını çocukların oluşturduğu ifade edilen bildiride, işgal rejiminin çocuklara intifadanın ve Kudüs'teki protesto gösterilerinin yakıtı gözüyle baktığına dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca, Kudüs'e bağlı Silvan beldesinden 17 yaşındaki Tamara Ebu Leben ile 16 yaşındaki Alâ Ruveydi'nin gözaltına alınmasıyla birlikte işgal zindanlarında tutulan kadın esir sayısının da 59'a yükseldiği belirtildi.

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi, işgal rejiminin geçtiğimiz günlerde Ramallah'ın güneybatısındaki Ofer Cezaevi'nde 100 çocuğun esir tutulmasına yetecek yeni bir bölüm açtığını bildirdi. 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:28
  1. Ramallah
  2. filistin
  3. Filistin Esirleri Araştırma Merkezi
  4. KUDÜS
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi
    1. Sakarya'da bir ton uyuşturucu ele..
    2. Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopya..
    3. Araplar o bölgeye gelmeye başladı
    4. İran'dan Van'a kaçmaya başladılar
    5. Çocukları tutuklamaya başladılar
    6. FETÖ'den gözaltına alınmıştı! Tahliye..
    7. Her yerde aranıyorlardı! Kaçarken..
    8. Alman ordusuna ait helikopter düştü!
    9. İran’dan Mısır’a Kudüs tiyatrosu!
    10. Siyonist İsrail'e gözdağı verdiler...
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım..
    12. CIA başkanı ağzından kaçırdı: Hükümeti..
    13. Bombalar onu kör etti... Türkiye'ye..
    14. Sis bulutu dağılınca ''Ölüm makinesi''..
    15. Terim istifa etti, Galatasaray uçuşa..
    16. FETÖ'den Almanya'ya ispiyonculuk..
    17. Trump'tan sert çıkış: Onun hayranı..
    18. Arda'dan Fatih Terim için imalı mesaj
    19. Korkunç olay! Bez bebek yerine gerçek..
    20. Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı