Çocukları tutuklamaya başladılar

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi bugün (26 Temmuz Çarşamba) konuyla ilgili yayınladığı bildiride, işgal yönetiminin Kudüs'teki ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalarıyla birlikte Filistinli çocuk esirlerin sayısının yüzde 25 arttığını açıkladı.

İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'da yaşananları bahane ederek operasyonlarını yoğunlaştırdığı belirtilen bildiride, özellikle Kudüs kentinde çocukların hedef alındığı ve esir çocuk sayısının daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

İşgal güçlerinin geçen hafta 200'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı ve bu sayının yarısını çocukların oluşturduğu ifade edilen bildiride, işgal rejiminin çocuklara intifadanın ve Kudüs'teki protesto gösterilerinin yakıtı gözüyle baktığına dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca, Kudüs'e bağlı Silvan beldesinden 17 yaşındaki Tamara Ebu Leben ile 16 yaşındaki Alâ Ruveydi'nin gözaltına alınmasıyla birlikte işgal zindanlarında tutulan kadın esir sayısının da 59'a yükseldiği belirtildi.

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi, işgal rejiminin geçtiğimiz günlerde Ramallah'ın güneybatısındaki Ofer Cezaevi'nde 100 çocuğun esir tutulmasına yetecek yeni bir bölüm açtığını bildirdi.