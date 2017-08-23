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Çocukları sakınmamız gereken bir bulaşıcı hastalık daha ortaya çıktı

Kızamık, su çiçeği, kabakulak derken çocukları sakınmamız gereken bir bulaşıcı hastalık daha ortaya çıktı. İşte çocukları bekleyen yeni tehlike!

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:53
Çocukları sakınmamız gereken bir bulaşıcı hastalık daha ortaya çıktı

Okul çağındaki çocukları tehdit eden hastalıklara bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu rahatsızlık diğerlerinden daha tehlikeli. HMFD ilerledikçe menenjit ve ansefalit (beyin iltihabı) gibi çok ciddi rahatsızlıklara sebep olabiliyor.

HMFD yani ‘Hand, Foot and Mouth Disease’: Yani El, Ayak ve Ağız Hastalığı.

Başlangıcı bu organlarda oluşan kaşıntılı kırmızı noktalar olan bu hastalık, ateş, kusma, baş ağrısı, halsizlik, kulak ve boğaz ağrısı, ishal gibi belirtileri de gösterebiliyor.

Hastalık salya veya mukus tabakası ile yayılıyor. Bu yüzden sınıftaki küçük bir hapşuruk ya da el teması bulaşması için yeterli olabiliyor. Bulaşması bu kadar basit olan HMFD, daha şimdiden, her yıl ABD’de yaşayan 200.000 çocuğu etkisi altına almış durumda.

Hastalığın seyride çok çabuk ilerliyor. Kırmızı kaşıntılı noktalar bir anda el ve ayak tırnaklarının dökülmesine dönebilir. Çocuklarınızı bu rahatsızlıktan uzak tutmak için kişisel hijyenlerine dikkat etmeniz gerek...

cocukaileegitimi.com

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:53
  1. çocuk hastalıkları
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