Çocukları kış hastalıklarından koruma yolları nelerdir?

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda, nezle, grip, bademcik, geniz eti gibi birçok hastalık görülmeye başlar. Bu hastalıklar zamanın da önlemler alınmadığı takdirde zatürre gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Neyse ki, çocuklarınızı bu kış hastalıklarından korumanız mümkün.

Dengeli beslenmenin şart olduğunu kaydeden Uzmanların, tavsiyeleri şu şekilde sıralanmaktadır.

Bebeklerde en etkili formül anne sütü

Anne sütünün içeriğindeki antikorlar, bebeğin genel bağışıklık durumunu yükselterek hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlıyor.

Bol bol C vitamini meyveleri tüketilmeli

Greyfurt, portakal, mandalina ve limon gibi C Vitamini bulunduran meyveler doğru miktarlarda tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu meyveler, enfeksiyonlara karşı direncin en önemli anahtarıdır. Vücut, C vitaminini üretmediğinden veya depolamadığından dolayı günlük C vitamini gerekir. Bu yüzden kış mevsiminde bu besinleri sofralarınızdan eksik etmeyin.