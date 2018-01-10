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Çocukları evlat edinmek yasaklandı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yabancıların ülkedeki çocukları evlat edinmesini yasakladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:27
Çocukları evlat edinmek yasaklandı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yabancıların ülkedeki çocukları evlat edinmesini yasakladı.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, yabancıların ülkedeki çocukları evlat edinmesini yasaklayan yasayı onayladı.

Konuya ilişkin ulusal basında yer alan haberlerde, yasanın mecliste yoğun tartışmalara neden olduğu belirtildi.

Meclisteki vekillerden bazıları, ülkede kimsesiz çocukların kalacağı yeterli barınma merkezinin olmadığını savunurken, bazıları da evlat edinilen çocukların kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, yoksulluk, doğal afet ve çatışmalar sebebiyle her yıl binlerce çocuk yetim kalıyor.

ABD vatandaşlarının en fazla evlat edindiği Afrika ülkesi olan Etiyopya’da, her yıl yüzlerce çocuk ajanslar aracılığıyla başka ülkelerdeki ailelere veriliyordu.

 

 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:27
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