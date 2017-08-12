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Çocuklardan İhtiyaç Sahipleri İçin Hediyelik Projesi

Kendi elleriyle ürettikleri hediyelik eşyaları oturdukları sitede satışa çıkaran 6 arkadaş elde ettikleri geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere İHH’ya bağışladı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:31
Çocuklardan İhtiyaç Sahipleri İçin Hediyelik Projesi

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bir apartman sitesinde oturan 6 çocuk aralarında anlaşarak ihtiyaç sahipleri için bir proje başlattı. Kendi ürettikleri toka, bilezik gibi hediyelik eşyaları komşularının satın almasıyla elde ettikleri geliri ihtiyaç sahipleri için biriktirdiler.

Projenin site sakinleri tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getiren veli Atanur Pala “Çocuklarımızın sevinç ve heyecanını gözlerinde görebiliyorum. Kendi gayretleriyle kapı kapı dolaşarak bu çalışmayı gerçekleştirdiler. Sorumluluk bilinci ve paylaşma sevinçleri umutlarımızı canlandırıyor.” dedi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği’ne bağışlanan kumbarayı ihtiyaç sahipleri için teslim alan İHH yetkilisi “İyiliğin geleceği çocuklarımıza gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:31
  1. Konya İHH İnsani Yardım Derneği
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