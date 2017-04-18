Çocuklardan 23 Nisan’a özel konser

12 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir konser hazırlayan koro, Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde rast, buselik, nihavend, hüzzam ve mamur şarkılar seslendirdiler. Şef İdil Çeliker yönetimindeki koro, merkezi dolduran seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Konseri izlemeye gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şef İdil Çeliker’e teşekkür ederek, “Gerçekten çok başarılısınız. Bize moral oldunuz, neşemiz yerine geldi. Bir teşekkür de Eskişehirlilere etmek istiyorum. Cumhuriyet kenti olma, Atatürk kenti olma özelliğini bir kez daha gösterdi” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Ataç, koro arasına katılarak son şarkıyı birlikte seslendirdi.