Çocuklarda yaz hastalıkları mercek altına alınıyor

Acıbadem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı YardımcıDoçent Dr. Sibel Aka, sıcak ve nemli geçen yaz ayları boyunca dış ortamlarda daha çok vakit geçiren çocukların yaşadığı sağlık problemlerini 22 Ağustos Salı günü KidZania’da mercek altına alacak. Dr. Aka saat 14.00’da başlayacak konuşmasında, ‘Çocuklarda sık görülen yaz hastalıkları ve korunma Yolları’nı ebeveynlerle paylaşacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe kayıt için Facebook üzerinden Kidzania Anneleri sayfasına üye olabilirsiniz.

Seminerinde dış kulak iltihabından uzun süre suda kalmanın zararlarına, isiliği önleme yollarından el-ağız-ayak hastalığı ve sıcak çarpmasına kadar tüm çocuk hastalıklarına değinecek olan Dr. Aka, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken önlem ve ilk müdahalenin öneminivurgulayacak. Beslenme konusunda da dinleyenleri bilgilendirecek olan uzman doktor, ihmal edilmemesi gereken hijyen kurallarının da altını çizecek.

DENİZ DE HASTA EDEBİLİR

Denizden kaynaklanan yüzücü kulağı olarak da bilinen, dış kulak yolundaki iltihaba bağlı önce kaşıntı, tıkanıklık hissi ile başlayıp, daha sonra hassasiyet ve ağrı ile seyreden dış kulak iltihabını anlatacak olan Dr. Aka, uzun suda kalmanın zararlarından ve yüzme sonrası doğru kurulanmanın öneminden bahsedecek. Uzman Doktor, konuşmasında ayrıca bir virüs enfeksiyonu olup, ateş, boğaz ağrısı özellikle ağız civarı, el ve ayaklarda yoğun, içi su dolu kızarıklıklar şeklinde görülen, daha çok oyun çocuklarında, havuz ve parklarda temas sonucu bulaşan el – ağız – ayak hastalığı karşı alınması gereken önlemleri de anlatacak.