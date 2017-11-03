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Çocuklarda löseminin 11 belirtisine dikkat

Lösemi olan çocuklarda oksijeni vücuda dağıtan kırmızı kan hücreleri üretilemediğinden en sık görülen belirtilerin başında halsizlik ve güçsüzlük geliyor.

03 Kasım 2017 Cuma 14:35
Çocuklarda löseminin 11 belirtisine dikkat

Prof. Dr. Yenicesu, çocuklarda halsizlik, güçsüzlük, direnç düşüklüğü, karın şişliği, burun ve diş eti kanaması, lenf bezlerinin büyümesi görülmesi durumunda lenf kanseri araştırması yapılması gerektiği uyarısında bulundu

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İdil Yenicesu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, löseminin çocukluk çağında en sık rastlanan kanser türü olduğunu söyledi.

Löseminin belirtilerinin diğer pek çok çocuk hastalığında görülebildiği için ailelerin çocuklarındaki bu değişiklikleri anlamlandıramadığını ifade eden Yenicesu, bu durumun tanıda gecikmeye neden olabildiğini vurguladı.

Lösemi olan çocuklarda oksijeni vücuda dağıtan kırmızı kan hücreleri üretilemediğinden en sık görülen belirtilerin başında halsizlik ve güçsüzlük geldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yenicesu, bu çocukların sağlıklı beyaz kan hücresi eksikliğinden dolayı enfeksiyonlara karşı direnç gösteremediklerinin altını çizdi. 

Kan pulcukları üretilemediği için kolay morarma, burun ve diş eti kanamalarının sık görüldüğüne işaret eden Yenicesu, "Ayrıca, lösemik hücrelerin kemiğin içinde çoğalması nedeniyle sıklıkla kemik ağrıları ortaya çıkar. Karaciğer ve dalak da bu hücreler tarafından işgal edildiğinden bu organlar büyür ve karın şişliği oluşur. Bazı lösemiler lenf bezlerinin de büyümesine yol açar. Bu nedenle 2 santimetre ve üzerindeki tüm lenf bezleri uzman bir doktor tarafından incelenmelidir. Yine hasta olan çocuklarda kırmızı kan hücreleri üretilemediğinden ten renkleri soluktur. Gerek hastalığa bağlı gerekse lösemi sırasında enfeksiyonlara yatkınlık olduğu için sıklıkla ateş de eşlik eden bulgular arasında yer alır. Bu hastalarda nefes darlığı görülür ve açıklanamayan kilo kaybı görülür."

Ebeveynlerin çocuklarında halsizlik, güçsüzlük, direnç düşüklüğü, karın şişliği, burun ve diş eti kanaması, lenf bezlerinin büyümesi, açıklanamayan kilo kaybı, ağrı, solukluk, ateş ve nefes darlığı görülmesi durumunda özellikle dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. 

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:35
  1. Prof. Dr. Yenicesu
  2. lenf kanseri
  3. Hematoloji
  4. Lösemi
  5. Karaciğer
  6. Lösemili Çocuklar
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