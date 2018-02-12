Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının sebebi nedir?

Hırıltının sebepleri bronşlarda oluşan tıkanmadır. Bu sebepten dolayı zorlanarak giren çıkan hava ıslık sesine benzer bir ses çıkarmaya başlar.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:59
Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının sebebi nedir?

Öksürük çocuğun uyku düzenini bozduğunda önlem alınması gerektiğini savunan Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz hırıltı ve öksürükle ilgili bilgi aktardı. Çocuğunuzun bu durumda oksijen alımını yükseltmek için daha hızlı ve daha sık bir şekilde nefes almaya başladığını anlayabilirsiniz. Anne babalar bu durumu genelde çocuğum sanki karnından nefes alıyor gibiydi diyerek tarif ederler.

Hırıltı nefes almak birden fazla belirtiyle birlikte oluşabilir:

•Çocuktaki nefes sayısının çoğalması
•Çocuğun daha çok nefes alabilmek için burun kanatlarının açılıp kapanması
•Aynı sebepten dolayı kaburga kasları ve diyagramın etrafındaki kasların kasılıp gevşemesi
•Daha sık nefes verirken görülen hırıltı, göğse bastırılması ile kedi mırıltısına benzer.

Çocuklarda hırıltı genelde viral enfeksiyonlar kaynaklı olduğundan, yakın temasa dikkat edilmeli, evde sık sık eller yıkanmalı. Ev ortamı hijyenli olmalı, sigara dumanı, kimyasal hava kirleticiler olmamalı, odanın nemi 40-45 derece, sıcaklık 22-24 derece arasında olmalıdır. Sıvı alımını artırmak, burun ve boğazdaki sekresyonları temizlemek tavsiye edilir.



 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:59
  1. Öksürük
  2. hırıltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl vergi almıyoruz, buyurun gelin
    1. O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar!..
    3. Tarihinin en kapsamlı restorasyon..
    4. Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması
    5. Survivor gençliği okulları cehenneme..
    6. Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının..
    7. ''PKK'nın elinde 800 rehine var''
    8. Vitamin eksikliklerin yol açtığı..
    9. SGK'lı neden fark veriyor?
    10. Afrin şehidine vefasızlık, ertesi gün..
    11. Onlarda Afrin'e gidiyor
    12. Sosyal medyayı sallayan benzerlik!
    13. 25 terörist öldürüldü
    14. Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri..
    15. Üç harflilerden tüyleri diken diken..
    16. Hakkari'den acı haber! Şehit ve..
    17. İstanbul'daki dev AVM iflas etti
    18. Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?
    19. Göz ve kulaktaki teknoloji..
    20. Doktorlar 'sabaha çıkmaz, yaşamaz!'..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor