Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının sebebi nedir?

Öksürük çocuğun uyku düzenini bozduğunda önlem alınması gerektiğini savunan Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz hırıltı ve öksürükle ilgili bilgi aktardı. Çocuğunuzun bu durumda oksijen alımını yükseltmek için daha hızlı ve daha sık bir şekilde nefes almaya başladığını anlayabilirsiniz. Anne babalar bu durumu genelde çocuğum sanki karnından nefes alıyor gibiydi diyerek tarif ederler.

Hırıltı nefes almak birden fazla belirtiyle birlikte oluşabilir:

•Çocuktaki nefes sayısının çoğalması

•Çocuğun daha çok nefes alabilmek için burun kanatlarının açılıp kapanması

•Aynı sebepten dolayı kaburga kasları ve diyagramın etrafındaki kasların kasılıp gevşemesi

•Daha sık nefes verirken görülen hırıltı, göğse bastırılması ile kedi mırıltısına benzer.

Çocuklarda hırıltı genelde viral enfeksiyonlar kaynaklı olduğundan, yakın temasa dikkat edilmeli, evde sık sık eller yıkanmalı. Ev ortamı hijyenli olmalı, sigara dumanı, kimyasal hava kirleticiler olmamalı, odanın nemi 40-45 derece, sıcaklık 22-24 derece arasında olmalıdır. Sıvı alımını artırmak, burun ve boğazdaki sekresyonları temizlemek tavsiye edilir.





