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Çocuklarda diyabete dikkat!

Uzmanlar, diyabetin son yıllarda özellikle çocuklarda hızla arttığını açıklayarak, sağlıklı beslenme alışkanlığı konusunda anne-babaları uyardı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:00
Çocuklarda diyabete dikkat!

Münübe Yılmaz
Yapılan son araştırmalarda, diyabetin çocuklar üzerinde yüzde 14 üzerinde arttığı ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 600 çocuğun daha diyabet hastası olarak tespit edildiği ortaya çıktı. Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), dünya üzerinde 10 ila 14 yaş aralığındaki 243, 15 ila 19 yaş arasında ise 359 çocuğun diyabet rahatsızlığı olduğunu vurgularken, diyabetin obezite ile bağlantısına dikkat çekiyor. Obezitenin ileriki yaşlarda ciddi hastalıkların davetçisi olduğunu belirten sağlık uzmanları, bu hastalıklardan biri olan diyabetin çok küçük yaşlardan itibaren görülmeye başladığını ifade ediyor. Diyabete yol açan obezitenin başlıca sebeplerinin hareketsizlik ve sağlıksız beslenme olduğu vurgulanırken, ebeveynler de çocuklarına sağlıklı ve şekerden uzak bir beslenme alışkanlığı kazandırmaları konusunda uyarılıyor. Diyabetin kalp ve böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol ile beraber çocuklarda agresif davranışlara da sebep olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, diyabetin erken yaşlarda kalıcı psikolojik sorunlara da yol açabileceğini dile getiriyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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