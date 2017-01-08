Çocuklar'a müjdeli haber. Kar tatili verildi!

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Bursa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini duyurdu. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bursa'da okullar tatil

Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada "İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Zonguldak Ereğli'de okullar tatil

Ereğli'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldığını söyledi. İlçede, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Akçakoca'da okullar tatil

Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

İstanbul'daki öğrenciler merakla bekliyor!

İstanbul'da da öğrenciler dört gözle tatil haberini bekliyor. Ancak henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmedi.