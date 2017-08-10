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Çocuklara günde 1 saatte yabancı dil öğretmek mümkün

Erken çocukluk dönemi dil gelişimi üzerine çalışan uzmanlar, okul öncesi çocuklarında yabancı dil eğitiminin, evde o dili konuşmadan da etkili bir şekilde verilebileceğini açıkladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 18:48
Çocuklara günde 1 saatte yabancı dil öğretmek mümkün

Münübe Yılmaz

Günümüzde her ebeveyn, çocuğunun yabancı bir dili öğrenip, özellikle de bu dili anadili gibi konuşması için pek çok eğitim metodunu deniyor. Kimi uzmanlar ikinci bir dilin, evde anne yahut babadan birinin o dili sürekli olarak kullanması durumunda öğrenilebileceğini savunurken, Washington Üniversitesi'nde erken çocukluk döneminde dil gelişimi üzerine çalışan uzmanlar, yabancı dilin evde sürekli konuşulmadan da öğrenilebileceğini ortaya koydu. Dil öğrenimi için en verimli zamanlar olarak bilinen erken çocukluk dönemi (0-6 yaş) üzerine çalışan uzmanlar, herhangi bir yabancı dilin evde veya okulda oyun zamanında günde bir saat pratik yapılarak öğrenilebileceğini ifade ederken, yapılması gerekenin sadece bir saat boyunca kelimelerin oyunla öğretilmesi olduğunu belirtti. Washington Üniversitesi'nden uzmanlar,  İspanya'da bir anaokulunda farklı gelir seviyelerinden 260 okul öncesi çocuğu ile yürüttüğü deneyde, çocuklarla 18 hafta boyunca  her gün 1 saat basit bir gramer kullanarak oyun oynadılar. 7 ila 33 ay arasında bulunan çocuklar, 4.5 ayın sonunda, saatte yabancı dilde öğrendiği 72 kelimeyi kullanır hale geldi. Çalışmayı yürüten Patricia Kuhl, "Çocukların beyinleri bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi öğrenme makinesi" diyerek, özellikle 0 ila 6 yaş arasındaki çocuklara günde sadece 1 saat ayrılarak ikinci bir dilin oyunla çok rahat öğretilebileceğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 18:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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