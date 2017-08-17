Çocuklara animasyon film izletildi

Çocukların büyük ilgiyle izlediği animasyon filminde, Hazreti Muhammed’in yaşadığı hayattan bazı olaylar, Allah’a olan bağlılığı, takva ve iman şartlarının konuları ile insanlığın gerektirdiği örf ve adetler anlatıldı. Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık ve İl Müftülüğü temsilcileri katıldı.