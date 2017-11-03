Çocuklar yarım öğünle gün geçiriyor

Suriye'de Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da giderek kötüleşen şartlar, ailelerin geçinmesine imkan vermiyor. Altı çocuklu baba İbrahim Muhammed, iş bulamadığı için çocuklarına günde yarım öğün yemek getirebildiğini söyledi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Doğu Guta'da binlerce aile, çocuklarını okula aç gönderiyor. Altı çocuklu baba İbrahim Muhammed, iş bulamadığı için çocuklarına günde yarım öğün yemek getirebildiğini söyledi.

Doğu Guta'da açlık ve ilaç yetersizliğinin pençesinde ailesini geçindirmeye çalışan binlerce babadan biri olan İbrahim Muhammed, bölgedeki durumu AA muhabirine, "kötünün ötesinde" ifadesiyle aktardı.

Esed rejimi saldırılarından dolayı sığındıkları Doğu Guta’da iş bulamadığını aktaran baba İbrahim, tüm umutlarının yardım kuruluşları olduğunu söyledi.

Sabahtan akşama kadar yarım öğün yiyebildiklerini dile getiren İbrahim, "İki buçuk yıl önce buraya saldırılardan kaçarak göç ettik. Doğu Guta’nın durumu kötünün ötesinde. İşsizlik oranı yüksek. İş bulamıyorum. Altı çocuğuma sabahtan akşama kadar yarım öğün yedirebiliyorum. Yardım kuruluşları da olmasa durumuz çok daha kötü, iç acıtıcı olurdu." dedi.

"ALTI ÇOCUĞUM VAR, ACIKTIKLARI ZAMAN NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM"

Anne Meryem de "Altı çocuğum var, acıktıkları zaman ne yapacağımı bilemiyorum." dedi.

Meryem, yaklaşık 2 buçuk yıl önce Esed rejiminin yoğun saldırıları nedeniyle Şam'ın güneydoğusundaki Deyr Asafir beldesinden kaçarak Doğu Guta’ya sığındıklarını anlattı.

Bu kez de giderek ağırlaşan kuşatma şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Meryem, "Okula kahvaltısız gidiyorlar. Çocukların algıları düşüyor okulda. Dersten bir şey anlamıyorlar. Nasıl anlayacaklar ki yemezlerse?" ifadelerini kullandı.

AÇLIKTAN DERSLERİ ANLAYAMIYOR

Ailenin küçük üyesi Hibe, açlığa rağmen devam etmeye çalıştığı okulda derslere odaklanamadığını söyledi. Küçük Hibe, "Muhasarada yaşıyoruz. Sabah erkenden okula yemek yemeden gidiyoruz. Okulda da yemek alamıyoruz. Derslerde başım döndüğü için hiçbir şey anlamıyorum." diye konuştu.