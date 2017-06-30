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Çocuklar süs havuzunda serinledi

Kuzey Afrika sıcağının etkisine giren Sivas’ta sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda serinlemekte buldu.

30 Haziran 2017 Cuma 15:10
Çocuklar süs havuzunda serinledi

Sivas’ta sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklık 30 dereceyi bulunca sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgelerinin altında serinledi. Küçük çocuklarda serinlemek için şehrin bazı noktalarında bulunan süs havuzlarına girdi. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar sıcak havadan etkilediklerini belirterek süs havuzuna girerek serinlediklerini söyledi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:10
  1. Afrika
  2. Sivas
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