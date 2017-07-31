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'Çocuklar Duymasın' yapımcısından FETÖ açıklaması!

Çocuklar Duymasın'da gösterilen bir kitaplıkta yer alan FETÖ'nün yurt dışındaki okullarını anlatan Barış Köprüleri isimli kitap tartışmaya neden oldu. Sosyal medyada tepki çeken kitapla ilgili Yapımcı Birol Güven açıklama yaptı ve özür diledi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:07
'Çocuklar Duymasın' yapımcısından FETÖ açıklaması!

Sosyal medyada paylaşılan 'Çocuklar Duymasın' fotoğraflarında dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki detay dikkat çekti. Rafta FETÖ'nün yurtdışında açtığı okulları konu alan ‘Barış Köprüleri’ adlı kitabın yer aldığı göze çarptı.

Dizinin yapımcısı Birol Güven sosyal medyada konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim" dedi.

Birol Güven şu açıklamayı paylaştı:

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:07
  1. Çocuklar Duymasın
  2. ‘Barış Köprüleri’ adlı kitap
  3. Çocuklar Duymasın FETÖ
  • CezaCeza45 dk önce
    Mikrop yapimci,o kitabi o rafa kim koymus?,cocuk mu kandiriyorsun kripto vatan haini,lutfen kimse izlemesin kultur yozlastiran bu pislik dizileri.....
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