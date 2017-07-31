'Çocuklar Duymasın' yapımcısından FETÖ açıklaması!

Sosyal medyada paylaşılan 'Çocuklar Duymasın' fotoğraflarında dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki detay dikkat çekti. Rafta FETÖ'nün yurtdışında açtığı okulları konu alan ‘Barış Köprüleri’ adlı kitabın yer aldığı göze çarptı.

Dizinin yapımcısı Birol Güven sosyal medyada konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim" dedi.

Birol Güven şu açıklamayı paylaştı: