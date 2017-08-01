Çocuklar camide buluştu

Sinop’ta 12 Haziran’da başlayan Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklar merkez Alaaddin Camisi’nde bir araya geldi. Tüm camilerden toplanıp bir araya gelen öğrenciler kurslarda aldıkları eğitimin kritiğini yaparlarken aynı zamanda camide eğlendiler. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in de katıldığı "Cami Çocuk Buluşması" programı gerçekleşti. Burada bir değerlendirme yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, kursların içeriğine değinerek, “Yaz Kur’an Kursuna gelen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından günde 3 saat ders alıyorlar. Öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımıza, 2 saat Kur’an-ı Kerim, 1 saatte temel dini bilgiler dersi veriliyor. Bu temel dini bilgiler de 4 bölümden oluşmaktadır" dedi.