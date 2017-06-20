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"Çocuklar boynu bükük kalmasın" diye seferber oldular

"Her çocuk bayramlık ister" sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan gençler, dükkan dükkan dolaşıp yardım topluyorKaynak: Maşallah gençlere: Yoksul çocuklara 'bayramlık' için seferber oldular

20 Haziran 2017 Salı 21:51
"Çocuklar boynu bükük kalmasın" diye seferber oldular

Nevşehir'de bir grup genç, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet alabilmek için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesinden yeni mezun olan öğrenciler, yaklaşan Ramazan Bayramında muhtaç ailelerin çocuklarının bayramlık sevinci yaşayabilmeleri için bir araya geldi.

"Her çocuk bayramlık ister" sloganıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan gençler, kentteki esnafı tek tek ziyaret edip kampanyalarını anlattı. Esnaftan temin edilen yeni kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıran yardımsever gençler, şu ana kadar hayırseverlerin desteğiyle 45 çocuğa bayramlık sevinci yaşattı.

Projenin mimarlarından Ömer Osman Çiftçi (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de yetim olduğunu, çocukluğunda arife gecesinde bayramlık kıyafetlere sarılarak uyuduğunu anlattı.

Muhtaç çocukların bayrama yeni kıyafetlerle girmesine vesile olabilmek için arkadaşlarıyla karar aldıklarını belirten Çiftçi, ilk zamanlar birkaç çocuğu giydirmeyi amaçladıklarını ancak zaman içinde sayının yükseldiğini kaydetti.

"Çocuklar boynu bükük kalmasın"

Bayramda yeni kıyafet giymenin çocuklar için mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları söyledi:

"Ben de yetimim. Daha önce bir abi bana böyle bir bayramlık elbise hediye etmişti, çok etkilenmiştim. Arkadaşlarımla beraber bu konu üzerinde düşündük ve hep beraber bir yola çıktık. Arkadaşlarımla önce üç dört çocuk giydirmeyi düşünürken bugün elhamdülillah gerçekten yardıma ihtiyacı olan 45 çocuğa ulaştık. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Küçükken bir gün önceden bayramlıklar başucumuzda durur, bayram namazına giderken giyerdik. Herkesin üzerinde güzel bir elbise olur. Bayramlık gerçekten çocuklar üzerinde farklı bir psikolojik etkiye sahip. Bu bayram bizim ulaşabildiğimiz ihtiyaç sahibi çocukların boyunları bükük kalmasın diye bu yardım kampanyasını başlattık." AA

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 21:51
  1. nevşehir
  2. gençler
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