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Çocuklar ameliyata güle oynaya gidiyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesince hazırlanan proje kapsamında, çocukların hafızasında tedavi sürecinden kötü anı kalmaması için hastane adeta oyun parkına dönüştürüldü.

06 Ağustos 2017 Pazar 07:05
Çocuklar ameliyata güle oynaya gidiyor

Duvarları çizgi film karakterleriyle süslenen, oyun alanları ve eğitim odalarıyla kreşi andıran Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk servisindeki hastalar, ameliyathaneye akülü araçlarla götürülüyor. Hastanenin 314 yataklı çocuk servisini kapsayan “Eğlenceli Çocuk Hastanesi” projesi çerçevesinde, çocuk servisine oyun alanları ve eğitim odaları oluşturuldu ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için yardım mağazası açıldı. Proje ile çocuklar hastanenin kapısında palyaço ile karşılanıyor ve ameliyathaneye akülü araçlarla götürülüyor.

Ameliyathaneye sedyede gitmiyorlar

Hastanenin başhekimi Ümit Haluk İliklerden, çocukların ameliyat öncesinde gerçekleşen uyutma işleminin çizgi film karakterleri ile tasarlanmış odada, ailesinin yanında yapıldığını anlattı.

“Hastaneyi oyun parkına dönüştürmeye çalıştık”

Başhekim İliklerden, çocukların ameliyat öncesinde gerçekleşen uyutma işleminin çizgi film karakterleri ile tasarlanmış odada, ailesinin yanında yapıldığını anlattı. Çocukların bu odaya akülü arabayla götürüldüğünü ve böylece hastanın ameliyat korkusunu yenmeye çalıştıklarını dile getiren Ümit Haluk İliklerden, “Bununla ilgili psikolojik değerlendirme testi başlattık. Yapmış olduğumuz çalışma sayesinde çocuk hastalarımızın ameliyat travması yaşamadıklarını, ameliyat olmadan önceki tedirginliklerinin azaldığı ve bu sayede ameliyat başarısının arttığını gözlemledik” diye konuştu. İliklerden, hastaneye 2-3 çocuğuyla gelen vatandaşlar için bebek arabası projesini başlattıklarını, bu sayede ailelerin hastanedeyken çocuklarını kucaklarında taşımak zorunda kalmayacağını vurguladı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 07:05
  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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