Çocuklar ağlarken kimse rahat uyuyamaz

İslam coğrafyasında akan kana değinen Cumhurbaşkanı, “Filistin’de dipçik darbeleriyle canları yakılan çocukların, Suriye’de bombardımanla yıkılan evlerinin harabeleri içinden cansız bedeni çıkarılan masumların, Irak’ta evlatlarını kendi elleriyle toprağa veren gözü yaşlı ihtiyarların ahı arşa yükselirken, kimse huzurla hayatına devam edemez” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, Kudüs tasarısının ABD’nin tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Filistin’de dipçik darbeleriyle canları yakılan çocukların, Suriye’de bombardımanla yıkılan evlerinin harabeleri içinden cansız bedeni çıkarılan masumların, Irak’ta evlatlarını kendi elleriyle toprağa veren gözü yaşlı ihtiyarların ahı arşa yükselirken, kimse huzurla hayatına devam edemez” diye konuştu.



“Dünya 5’ten büyüktür, hele hele 1’den haydi haydi büyüktür”



Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ila 190 arası, oradan bir kabul oyunun çıkacağı istikametindeydi. Ama Beyaz Saray telefonların başına geçti, oradan bu ülkeleri tek tek tehdit ettiler, açıktan tehdit ettiler. ‘Biz hem dolarları vereceğiz buna rağmen bizim karşımıza dikilecekler’ dedi. İnsanoğlunun hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı? Şunun bir defa bilinmesi lazım; demokrasi, iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir. Eğer böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkûmdur. Buradan bir defa daha hatırlatıyoruz ki dünya 5’ten büyüktür. Hele hele 1’den haydi haydi büyüktür.”



“YARDIMDA ASIL BİR NUMARA BİZİZ”



ABD’nin tehdit malzemesi yaptığı yardımlarına da değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Dünyada şu anda en az gelişmiş ülkelere yardımda bir numara Amerika gözüküyor ama milli gelire oranla baktığımız zaman bir numara Türkiye. Bunu yaparken acaba birileri ne der, nasıl bakar değil, ‘veren el alan elden üstündür’ anlayışıyla yapıyoruz... İsrail terör devleti, zaten bunlar işgalci. Burada 14-15 yaşındaki bu çocuğa, eli silahlı her türlü teçhizatla beraber, insaf edin, bu yapılan nedir? Bu terörün bir örneği değil mi? Şimdi ben de buradan Sayın Trump’a sesleniyorum, Bunları sen görmüyor musun? Biz görüyoruz sen görmüyor musun? Bunlara siz eyvallah mı edeceksiniz, niçin bunlara sessiz kalıyorsunuz? Zulme rıza zulümdür, bu böyle bilinmeli.”



“KARİKATÜR TİP KILIÇDAROĞLU”



“Türkiye’nin en büyük handikabı düşmanlarının büyüklüğü değil, kendi içindeki gafillerdir” diyen Cumhurbaşkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ana muhalefet partisinin ve ona akıl verenlerin yeni oyunlar peşinde olduklarının işaretlerini alıyoruz. Bunlar, kendi aralarında birlik olsalar dahi, AK Parti’nin ve ülkemizin geleceği için bizimle birlikte hareket eden yerli milli güçlerin üstesinden gelemeyeceklerini bildikleri için gözü bize dikmiş durumdalar... CHP tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi tekrar hızla faşizme kayıyor. Söylediği her rakam, ifade ettiği her bilgi, kurduğu her ilişki yanlış. Bu kadar yanlıştan çıka çıka ancak işte bu karikatür tip çıkıyor. Yakınlarının yediği haltların hesabını hâlâ veremedi. Buna rağmen hâlâ rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmayı sürdürüyor.”

Tek başına Amerika ve İsrail’e kafa tuttu

Siyonistlerin gazına gelen ABD Başkanı Donald Turump’ın bir oldu bittiyle “İsrail’in bakenti Kudüstür” ilanına tüm dünya sus pus seyrederken yılların ezberini bozan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. İlk andan itibaren yoğun bir diplomasi trafiği başlatan Erdoğan, vakit kaybetmeden işe 56 üyeli İslam İşbirliği Teskilatını olağanüstü toplamakla başladı. Tarihi zirveden; hem Trump’ın Kudüs kararını güçlü bir şekilde ret eden hem de karşı atağa geçilerek Kudüs’ü Filistin’in başkenti ilan eden ortak bildiri çıktı. Bununla da yetinmeyen Türkiye meseleyi BM’ye taşıdı. Ve önceki gün tarihi zafer geldi, BM’nin ekseriyeti büyük şeytan ABD’ye ve şımarık terörist İsrail’e unutamayacakları bir Osmanlı tokadı atmış oldu.

OSMAN YİĞİT / ANKARA