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Çocuk şarkıcının klibi cinsel objelerle dolu!

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Görgülü, 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin klibinde cinsel objelerin yer aldığını söyledi.

08 Ağustos 2017 Salı 13:31
Çocuk şarkıcının klibi cinsel objelerle dolu!

Çocuk şarkıcı Aleyna Tilki, skandal klibiyle yine gündeme oturdu. 

Tilki'nin, “Pedofiliye hizmet ettiği' yönündeki eleştirilere maruz kalan klibi Beyaz TV ekranlarında masaya yatırıldı. Programa konuk olan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Görgülü, Aleyna Tilki'nin klibiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Böyle bir klip yaptığınıza bazı insanlarda farkılı yansımaları olacağını hesaplamak gerekiyor' diyen Görgülü, 'Muhtemelen hesaplanmıştır ama özellikle bu klibin pedofiliyi kışkırtmak için yapıldığını söylemek çok doğru değil. Ama şunu gözardı etmememiz gerekiyor; 17 yaşında genç bir kızın bu şarkıyı bu kliple söylemesi toplumsal değer yargısı açısından sorunlu olabilir' şeklinde konuştu.

Görgülü, 'Klipte göbeğinin açık olması bir semboldür. Aleyna Tilki'nin piyasaya uygun bir şekildebir kullanılma durumu var ama bu Aleyna Tilki'nin suçu değil' dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 13:31
  1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Görgülü
  2. Aleyna Tilki
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