Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çocuk parkında bulundu... Herkes şaşkın...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir çocuk parkında oyun gruplarına asılı bir erkek cesedi bulundu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:48
Çocuk parkında bulundu... Herkes şaşkın...

Bu sabah saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Ali Baba oyun parkında bulunan oyun gruplarına asılı erkek cesedi bulundu.

Sabaha karşı vatandaşların cesedi fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ön otopsinin ardından Cengiz Arslan'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kuruluna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 16:48
  1. Cengiz Arslan
  2. Çerkezköy Devlet Hastanesi’
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya: Ortağımız İran saldıracak
    1. Rusya: Ortağımız İran saldıracak
    2. O ilimizde salgın! Hastaneye..
    3. Everton'a Cenk'ten sonra bir Türk daha!
    4. Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu
    5. Kalede fotoğraf için poz veriyordu..
    6. Bu eldivenlerle hayatı değişti
    7. Öğrencilerin anlaşmazlıkları..
    8. Suudi Arabistan'da petrol suyunu..
    9. Şehir efsanesi sanılıyordu ama...
    10. Evini büyütmek isteyenler için ilginç..
    11. ABD şimdi de Pakistan'ı tehdit etti!
    12. Yüzünde balon kadar kistle doğmuştu...
    13. 'Ağlarım ama beni duyan yok'
    14. İran'ın Ankara Büyükelçiliği önünde..
    15. Terör devleti İsrail'den bir skandal..
    16. Özel izinle girildi! İlk defa..
    17. Dışkıcı profesörün 'Fatih' hakkındaki..
    18. Çocuklarını doyurmak için çöpleri..
    19. Sigarayı bırakmadan zararı azaltılır mı?
    20. Filistinliler ne istiyor? Amerikalı..
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    AK Parti düğmeye bastı! Kullanılmayacak...
    AK Parti düğmeye bastı! Kullanılmayacak...
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama