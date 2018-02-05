Çocuk, kıyafetlerinde nelere dikkat etmeliyiz?

Kıyafetler, çocuklarımızın gerek cilt sağlıkları gerekse cinsel kimliklerinin sağlıklı ilerlemesi için önemlidir. Gelişi güzel kıyafetlerin alınmamasını gerektiğini söyleyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinan Ekmekçi, ‘Cilde doğrudan temas eden kıyafetlerin pamuk içermesine dikkat edilmelidir.’ uyarısında bulundu. Ekmekçi, “Kıyafet alırken yün içerip içermediğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle cilde temas eden kıyafet seçiminde pamuklu olması önemlidir. Örneğin, cilde doğrudan temas ettiği için %100 pamuk içeren çorapların seçilmesi özellikle alerjisi olan çocuklarda daha çok önem taşır.” diye konuştu.

Bebek ciltlerinin yağ tabakaları, ince olduğundan dolayı çok kolay ısı kaybettiğini aktaran Sinan Ekmekçi, şunları söyledi. “Bebekler yetişkinlere göre bir kat daha fazla kıyafet giydirilmelidir. Vücut ısılarının, 37 derecenin altına düşmemesine dikkat edilmelidir. Bebeklerin kıyafetleri kolay giydirilip çıkarılabilen, bacaklarını ve kollarını kolayca içine alabilen, hareketleri kısıtlamayan kıyafetler olmalıdır. Yaz aylarında sık görülen güneş çarpmalarına karşı mutlaka şapka kullanılmalıdır.”